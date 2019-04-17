Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Olay, 20 Mart’ta meydana geldi. Yola koyulan dubaların arasından geçmek isteyen Korhan Kayhan fotoğraflarını çeken polisle tartıştı. Korhan Kayhan, tartışma üzerine polisler tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Korhan Kayhan’ın iş yerine ziyarette bulundu. Ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından emniyet müdürü Turanlı ile birlikte fotoğrafa paylaşan Korhan Kayhan, “Emniyet müdürümüze nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum” yazdı.

'KENDİ ARAMIZDA HALLETTİK'

Korhan Kayhan, yaşanan olayı kendi aralarında konuşarak çözdüklerini anlatarak, "Müdürümüz konuyla yakından ilgilendi. Yapılanın yanlış olduğunu söyledi. Ben de anlayışla karşıladım. Kendi aramızda hallettik. Olayla ilgili de şikâyetim olmamıştı zaten" dedi.

(DHA)



