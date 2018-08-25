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Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2018 20:29 | Son Güncelleme

ABD'de 18 yaşındaki YouTuber McSkillet, ters şeritte hız yaptığı spor aracıyla anne ve küçük kızının içinde bulunduğu cipe çarptı. McSkillet ve anne kızın hayatını kaybettiği kazanın görgü tanıkları spor aracın saatte 160 km hızla seyrettiğini söyledi.

Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu

YouTube'da yayınladığı oyun videolarıyla ünlenen 18 yaşındaki McSkillet (Trevor Heitmann), ABD'nin California eyaletinde ters şeritte aşırı hız yaptığı aracıyla bir cipe çarptı.

Kazada Heitmann ve kafa kafaya çarpıştığı cipteki anne ile kızı hayatını kaybetti. Hyundai marka cipteki kişilerin 43 yaşındaki Aileen Pizarro ve 12 yaşındaki kızı Aryana olduğu açıklandı.

Polis Heitmann'ın McLaren marka spor aracıyla San Diego yakınlarında Interstate 805 otoyolunda ters şeride girdiğini söyledi.

Perşembe günü yerel saatle 16.30 sıralarında yaşanan kazada başka araçlar da hasar gördü.

"160 KM HIZLA GİDİYORDU"

Görgü tanıkları polise kaza sırasında McLaren marka aracın saatte yaklaşık 160 km hızla seyrettiğini söyledi.

Heitmann'ın kullandığı araçla kazadan önce yakınlardaki bir ilkokulun çitlerine de çarptığı, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Youtube'da McSkillet ismini kullanan Heitmann, Counter Strike adlı oyunu oynarken çektiği videolarla ünlenmişti. McSkillet'in YouTube'da yaklaşık 900 bin, Twitter'da da yaklaşık 300 bin takipçisi vardı.

kaza

Counter Strike oyununun sahibi olan Valve şirketi, McSkillet'e karıştığı bir kumar olayından ötürü ticaret yasağı getirmiş ve oyundaki hesabını dondurmuştu.

McSkillet son 5 aydır hesabına yeni video yüklememişti.

McSkillet'in arkadaşları YouTuber'ın son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

Kaza hakkındaki soruşturma sürüyor.

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