Ters şeritten giden alkollü sürücü dehşet saçtı

Bilecik’te alkollü sürücünün kullandığı araç ters şeritten ilerlerken 3 otomobile çarptı. Dehşet saçan sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. 11 AAL 381 plakalı otomobil sürücüsü Metin Z. alkollü olarak bindiği aracıyla ilçe merkezi Hürriyet Caddesi’nden ters istikametten ilerlemeye başladı. Son sürat ters şeritten ilerleyen otomobil, Dörtyol Kavşağına geldiğinde kontrolden çıkarak kavşakta ışıkta bekleyen Ali A. yönetimindeki 16 RP 300 plakalı otomobile, ardından Koray A. idaresindeki 16 ADV 853 plakalı otomobile daha sonra Zafer D.’nin kullandığı 05 DV 955 plakalı otomobile çarptı.

Kazada alkollü sürücü araç içinde sıkışarak, yaralandı. Sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla araç içinden çıkartılırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

