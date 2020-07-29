Terviye günü ne zaman? Terviye günü ne anlama gelir? Zilhicce Terviye günün ibadetleri nelerdir?

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından “Zilhicce Terviye günü nedir? Terviye günü ne zaman?” sorularının cevapları araştırılıyor. Kurban ibadetini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşların terviye gününe olan merakı her geçen gün artıyor.

TERVİYE GÜNÜ NEDİR? İSLAMİ AÇIDAN NE ANLAM İFADE EDER?

Terviye günü, Kur’an-ı Kerim’de sözü edilen Zilhicce ayı içerisinde yer alan dokuzuncu gündür. Terviye kelime anlamı olarak “suya kandırmak ve görülen rüya üzerine düşmek” manalarını taşır. Terviye günün iki anlamının da İslamiyet açısından oldukça büyük önemi vardır.

“Suya kandırmak” anlamının temeli Hac ibadeti sırasında hayvanları ile beraber Mina’ya çıkan hacı adaylarına dayanır. Mina’da hayvanlarının ve kendilerinin tüketebileceği yeterli miktarda su olmadığını bilen hacılar suya doyduktan sonra ibadetlerini yerine getirmek için Mina’ya çıkmayı tercih edermiş.

“Görülen rüya üzerine düşünme” anlamı ise; Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmeden önceki gece gördüğü rüyayla ilişkilendirilir. Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etme rüyasını terviye gecesi gördüğü ve arife gününde bunun sadık rüya olduğuna karar verdiği rivayet edilir. Bu rüya üzerine Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i bayram gününde kurban etmeye niyetlendiği de söylenir.