Terzi'nin yıldızları Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşk mı yaşıyor? O fotoğraf sosyal medyayı salladı

Kendisi gibi oyuncu eski aşkı Duygu Sarışın'dan evlenmesi beklenirken ani bir kararla ayrılan Çağatay Ulusoy'un bir süredir kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan'la aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İlk olarak nisan ayında yakınlaşan ve ardından Marmaris'e tatile gittikleri iddia edilen çift, geçtiğimiz gün bir partiye katıldı. Sarmaş dolaş eğlenen çiftin gece boyunca birbirinden ayrılmadığı iddiaları yine gündeme geldi.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın paylaşımında Ulusoy'un hemen yanı başında Sükan'ın oturduğu iddia edilen bir fotoğraf ise sosyal medyayı salladı.

Samimi tavırlar sergileyen Ulusoy ve Sükan, fotoğrafçı Mert Alaş'ın Instagram'daki paylaşımında da görülünce aşk iddiaları güçlendi.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Stilist ve oyuncu Ece Sükan daha önce aşk iddialarını yalanlamış ve şu açıklamayı yapmıştı; "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" demişti.

