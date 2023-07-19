MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Terzi'nin yıldızları Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşk mı yaşıyor? O fotoğraf sosyal medyayı salladı

Terzi'nin yıldızları Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşk mı yaşıyor? O fotoğraf sosyal medyayı salladı

19.07.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in sevilen dizisi Terzi'de birlikte rol alan Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Duygu Sarışın'dan ayrılan Çağatay Ulusoy'un kendisinden 14 yaş büyük manken Ece Sükan ile aşk yaşamaya başladığı iddiaları gündeme gelmiş ancak taraflar bu iddiaları yalanlamıştı. Şimdi ise Ulusoy ve Sükan hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Kendisi gibi oyuncu eski aşkı Duygu Sarışın'dan evlenmesi beklenirken ani bir kararla ayrılan Çağatay Ulusoy'un bir süredir kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan'la aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İlk olarak nisan ayında yakınlaşan ve ardından Marmaris'e tatile gittikleri iddia edilen çift, geçtiğimiz gün bir partiye katıldı. Sarmaş dolaş eğlenen çiftin gece boyunca birbirinden ayrılmadığı iddiaları yine gündeme geldi.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın paylaşımında Ulusoy'un hemen yanı başında Sükan'ın oturduğu iddia edilen bir fotoğraf ise sosyal medyayı salladı.

Çağatay Ulusoy 1

Samimi tavırlar sergileyen Ulusoy ve Sükan, fotoğrafçı Mert Alaş'ın Instagram'daki paylaşımında da görülünce aşk iddiaları güçlendi.

ece sükan

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Stilist ve oyuncu Ece Sükan daha önce aşk iddialarını yalanlamış ve şu açıklamayı yapmıştı; "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Umre sitemi! "Kimsenin parasıyla..."Umre sitemi! "Kimsenin parasıyla..."
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Ece Sükan Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!
Türkiye tatilini bedavaya getirdiği için tepki çeken İngiliz kadın!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı! Ayrılık itirafı: Yerini başkası aldı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.