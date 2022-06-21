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Tesadüfen bulduğu karışım derz aralarını mucize gibi bembeyaz yaptı

21.06.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı bir anne elinde tuttuğu yağ temizleyici içerikli bir karışımı yanlışlıkla elinden düşürünce hiç beklenmedik bir şey yaşandı. Elindeki deterjanın döküldüğü fayansların ve özellikle derz aralarının tertemiz olduğunu fark eden anne, bu ipucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tesadüfen bulduğu karışım derz aralarını mucize gibi bembeyaz yaptı

Amerikalı bir anne, kazayla elinden dökülen bir temizleyicinin fayansları ve derz aralarını mucizevi şekilde nasıl temizlendiğini gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağ sökücü fırın temizleyiciyi elinden düşürdükten sonra, dökülen deterjanı temizlemek için yerleri silen kadın derz aralarının pırıl pırıl olduğunu fark etti.

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Yağ sökücüyü kullanmanın derz aralarını temizlemede çok etkili olduğunu öne süren kadın, ovalamadan çok kısa sürede bembeyaz olduğunu iddia etti. Kadının iddiasının doğruluğunu denemek isteyen takipçileri, sonuçları yorum olarak paylaştı. Yorumların çoğu derz aralarını temizlemek için yağ sökücünün etkili olduğu yönünde.


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