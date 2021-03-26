Tesadüfen bulundu! Osmanlı Padişahı 2. Mahmud'un fermanı restore ediliyor

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde tasnif çalışması yapan ekip, kütüphane bölümündeki kitapların arasında Arapça el yazılı bir belge buldu. Yapılan incelemelerde kısmen tahrip olmuş yazılı belgenin, Osmanlı padişahlarından 2'nci Mamhud'a ait ferman olduğu belirlendi. Müze envanterinde yer almayan fermanın restorasyonu için uzman ekip görevlendirildi. Yapılan ön incelemede fermanın padişah 2'nci Mahmud tarafından Mustafa Veledi Mehmet'e yazıldığı ve içeriğinde Ayıntap Kalesi ile ilgili bilgiler bulunduğu belirlendi.

'FERMANI BÜTÜN AYRINTILARIYLA BİLİMSEL OLARAK İNCELEYECEĞİZ'

Arapça el yazması olan fermanda Gaziantep'teki tarihi kalenin o dönemki ismi ile Ayıntap Kalesi ile ilgili bilgilerin yer aldığını ifade eden Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, "Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'nde, Zeugma Mozaik Müzemizin kütüphanesinde yaptığımız tasnif çalışmaları esnasında bulduğumuz 2'nci Mahmud'a ait fermanın restorasyon ve konservasyon çalışmasını yapmaya başladık. Müzenin kütüphanesindeki tasnif çalışmaları sırasında tesadüfen Arapça el yazması 2'nci Mahmud'a ait 1819-1820 tarihli Ayıntap Kalesi ferman olduğunu tespit ettik. İlk yaptığımız yüzeysel incelemede Divan edebiyatı şeklinde sülüs yazı tekniğinde yazılmış olan belgenin 2'nci Mahmud tarafından Mustafa Veledi Mehmed'e verildiğini anlatan bir ferman olduğunu belirledik. Restorasyon ve konservasyon çalışmalarının sonrasında da gerekli bilimsel çalışmaları tarihçilerimizle beraber inceleyeceğiz. Fermanın bütün bilimsel çalışmaları tamamlanınca bakanlığımızın izinleri doğrultusunda müzemizde sergilemeyi düşünüyoruz" dedi.