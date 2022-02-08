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Tesadüfen fark edildi! Tokat Kalesi'nde dikkat çeken insan silueti

08.02.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti dikkat çekiyor. Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silueti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor. Burnu, ağzı ve çenesi ile sırt üstü yatan bir insanı andıran görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.

Tesadüfen fark edildi! Tokat Kalesi'nde dikkat çeken insan silueti

Roma döneminde yol güvenliğinin sağlanması için kurulan Tokat Kalesi, gizli geçitleri ve yeni yeni ortaya çıkan diğer özellikleri ile gizemlerle dolu. Osmanlı Devleti zamanında Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın 15'inci yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen insan silueti şaşkınlığa neden oluyor.

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Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silueti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor. Burnu, ağzı ve çenesi ile sırt üstü yatan bir insanı andıran görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.

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IŞIKLANDIRMA YAPILARAK GECE DE BELİRGİN HALE GETİRİLECEK

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi kaledeki insan yüzü siluetinin yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edildiğini söyledi. Kaya parçalarının oluşturduğu insan siluetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silueti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan siluetini ortaya çıkaracağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak” dedi.

Kaledeki gizemli yüzü evliyaya benzeten vatandaşların yanı sıra eşsiz tabiat olayının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirenler de oldu.

İHA

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Tokat
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