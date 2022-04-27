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Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazında hangi sureler okunur?

27.04.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi bu akşam idrak edilecek. Bu mübarek gecede vatandaşlar yapılacak ibadetlerden, kılınacak namaza ve edilecek dualara kadar pek çok konuyu araştırıyor. O konuların içinde tesbih namazı da yer alıyor. Tesbih namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Tesbih namazı Müslümanların hayatı boyunca bir kez de olsun kılması gereken namazlardan birisidir. İşte tesbih namazına dair merak edilen detaylar!

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazında hangi sureler okunur?

Tesbih namazının nasıl kılındığına dair araştırmalar sürüyor. Tesbih namazı diğer namazlara göre uzun bir namaz olması yönüyle diğerlerinden ayrılır. İslam aleminde hayırlı bir gece olması nedeniyle genellikle Kadir Gecesi'nde tesbih namazı kılınır. Toplamda 4 rekattan oluşur. Kılması oldukça faziletli olan bu namaz kerahet vakitlerinde kılınmaz. Tesbih namazına dair merak ettiğiniz diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı 4 rekattır. Ancak 4 rekat olmasına rağmen tesbih namazının kılınışı uzundur.

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz . Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazının her rekatındaki tesbih: 'Subhânellâhi ve'l-hamdu li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhu va'llâhu ekber' şeklindedir.

  1. Rekat

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rekata kalkılır.

  1. Rekat

İkinci rekatta oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

  1. Rekat

Dördüncü rekata kalkılır.

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

  1. Rekat

Dördüncü rekatta oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rekatta okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rekatta 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.

TESBİH NAMAZI FAZİLETİ NEDİR?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz. Müslümanlar, genellikle bin geceden daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesinde tesbih namazını kılar.

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Bayram namazı
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