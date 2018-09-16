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Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 kız çocuğuyla kadın güvenlik görevlisine karşı teşhircilik yöntemiyle cinsel istismar suçu işlediği iddia edilen T.B. (30), ifadesinde "Giymiş olduğum şortun geniş olması nedeniyle istem dışı cinsel organım görünmüş olabilir" dedi.

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi’nde geçen haziran ayında meydana gelen olayda, kız çocukları S.Ç. (14) ve E.A. (13) evlerinden çıkıp okula giderken, yanlarına otomobiliyle yaklaşan T.B., köpeğini kaybettiğini iddia ederek, cep telefonundan köpeğin fotoğrafını göstermek için çocukları yanına çağırdı. Fotoğrafa bakmak için otomobile yaklaşan E.A. ve S.Ç., T.B.’nin şortunun baldırına kadar sıyrık ve cinsel organının dışarıda olduğunu gördü. Çocuklar bağırarak olay yerinden kaçarken, şüpheli T.B. de otomobiliyle hızla uzaklaştı. Evleri yakın olan E.A. ve S.Ç. olayı ailelerine anlatınca T.B. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin eylemine ilişkin çocukların pedagog eşliğinde ifadelerinin alındığı hatırlatıldı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları soruşturma sırasında şüphelinin geçen mayıs ayında da park yasağı olan bir okulun önüne otomobilini park ettiği kaydedildi. Okulun kadın güvenlik görevlisi S.Y.’nin (26) aracını çekmesi için kendisini uyarmaya geldiği sırada T.B.’nin pantolonunun fermuarı açık, cinsel organı dışarıda şekilde otomobilde oturduğunu gördüğü ve olay yerini terk ederek, durumu okul müdürüne anlattığı belirtildi. Polisin yakaladığı T.B.’nin sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı kaydedilen iddianamede şüphelinin ’cinsel amaçlı taciz’ suçundan cezalandırılması istendi.

Olayla ilgili dava Manavgat 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya sanık T.B., mağdurlar E.A. ve S.Ç. ile şikayetçi olan S.Y. ile kızların babaları M.A., S.Ç. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada ifadesi alınan T.B., olay zamanı köpeğiyle Hatay’dan geldiğini, Manavgat’ta kalacak yeri olmadığı için otomobilinde köpeğiyle birlikte kaldığını anlattı. Sabah köpeğini bıraktığını ancak daha sonra bulamadığını aktaran T.B., ifadesinde şöyle dedi:

"Sorduğum şahıslardan biri bana köpeğimin ırmak kenarına doğru gittiğini söyledi. Ben de mesafe uzun olduğu için arabayla gitmeye karar verdim. Havanın sıcak olmasından dolayı arabada üzerimdeki pantolonla birlikte iç çamaşırımı da çıkarak şort giydim. Daha sonra arabayla köpeğimi aramaya başladım. Onlarca kişiye köpeğimi sordum, sorarken köpeğimin telefonumda bulunan fotoğrafını gösterdim. Mağdur çocuklara da köpeğini görüp görmediklerini sormuş olabilirim. Giymiş olduğum şortun geniş olması nedeniyle istem dışı cinsel organım görünmüş olabilir. En sonunda üç hanımefendi bana yardım etti. Bu sırada polisler yanıma geldi, ben polislere köpeğimi kaybettiğimi bana yardımcı olmalarını söyledim. Polisler kimliğimi vermemi söyledi, daha sonra kelepçe takarak beni götürdü. Benim ailem tarımla uğraşmaktadır, geçimleri için benim yardımıma ihtiyaçları vardır. Kesinlikle bilinçli şekilde kimseye cinsel organını göstermedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu nedenle beraatımı ve tahliyemi talep ederim."

Duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren kız çocukları E.A. ve S.Ç. ile güvenlik görevlisi S.Y. yaşadıklarını anlatarak, sanıktan şikayetçi oldu. Duruşmada şikayetçi olarak bulunan E.A.’nın babası M.A., S.A.’nın babası S.A. da çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu belirterek şikayetçi olduklarını belirtti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat teşhircilik cinsel taciz

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