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Teşhisi konulamadı: 13 yıldır kaşınıyor

12.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Teşhisi konulamadı: 13 yıldır kaşınıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 65 yaşındaki adam, 13 yıl önce ayaklarından başlayan, sonra tüm vücuduna yayılan teşhis konulamayan kaşıntıya çare arıyor.

İlk defa 2008 yılında kaşıntının ayaklarından başladığını anlatan Kazım Kundakçı, ardından kaşıntının tüm vücuduna yayıldığını söyledi. Kendini kaşımaktan alıkoyamadığını söyleyen Kundakçı kaşınmaktan vücudunun her tarafında yaralar çıktığını belirterek, "Bıktım artık" dedi.

Hastane hastane gezdiğini söyleyen Kundakçı, "Özel hastaneler devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri her tarafa gittim. Doğal ürünler dahil her şeyi kullandım. Bu kaşıntıya bir türlü çözüm bulamadım. Doktorlar her türlü testi yaptılar ancak kaşıntıma şu an için bir teşhis koyamadılar. Vücudumu kaşımaktan her tarafımı yara yaptım. Önceleri bu yaralar sulanmıyordu, şu anda sulanıyor. Ben artık sağlığıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

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(İHA)

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