Tesisatçılar sır gibi saklıyor: Tıkanmış lavaboyu anında açma yöntemi! Doğal malzemelerle lavabo nasıl açılır?

Lavabo tıkanıklı sorunu ile karşılaşmak herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu sorunu çözmek için pahalı kimyasal maddelere veya profesyonel yardıma başvurmadan önce, evinizde bulunan basit malzemelerle pratik çözümlere başvurabilirsiniz. Bu sayede hem cebinizden hem de zamandan tasarruf sağlayarak lavabonuzdaki tıkanıklığı şıp diye giderebilirsiniz.

SİRKE VE KARBONAT

Bir su bardağı kadar beyaz sirkeyi lavabonun tıkalı bölgesine dökün. Üzerine yarım su bardağı karbonat (soda) serpin. Karbonat ve sirkenin reaksiyonu tıkanıklığı çözecek şekilde çalışır. Yaklaşık yarım saat bekleyin. Ardından kaynar suyu lavaboya dökerek tıkanıklığı temizleyin.

SİRKE VE LİMON SUYU

Bir bardak sirkeye bir bardak limon suyu ekleyin. Bu karışımı lavabo giderine dökün ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Daha sonra sıcak suyun altında lavaboyu çalıştırarak tıkanıklığı açın.

TUZ VE SICAK SU

Bir miktar tuzu lavabo giderine dökün ve ardından kaynar su dökün. Unutmayın ki bu, bazı hafif tıkanıklıkları açabilir.







