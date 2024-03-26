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    4. Tesisatçılar sır gibi saklıyor: Tıkanmış lavaboyu anında açma yöntemi! Doğal malzemelerle lavabo nasıl açılır?

    Tesisatçılar sır gibi saklıyor: Tıkanmış lavaboyu anında açma yöntemi! Doğal malzemelerle lavabo nasıl açılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.03.2024 09:06
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    Lavabo tıkanıklığı ev yaşamının sık karşılaşılan sorunlarından biri haline geldi. Ancak endişelenmeyin, bu sorunu çözmek için evde bulunan doğal malzemelerle etkili çözümler mümkün. Tesisatçıyı aramadan önce bu etkili ve doğal lavabo açma yöntemlerini denemelisiniz.

    Lavabo tıkanıklı sorunu ile karşılaşmak herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu sorunu çözmek için pahalı kimyasal maddelere veya profesyonel yardıma başvurmadan önce, evinizde bulunan basit malzemelerle pratik çözümlere başvurabilirsiniz. Bu sayede hem cebinizden hem de zamandan tasarruf sağlayarak lavabonuzdaki tıkanıklığı şıp diye giderebilirsiniz.

    SİRKE VE KARBONAT

    BEYAZ SİRKE

    Bir su bardağı kadar beyaz sirkeyi lavabonun tıkalı bölgesine dökün. Üzerine yarım su bardağı karbonat (soda) serpin. Karbonat ve sirkenin reaksiyonu tıkanıklığı çözecek şekilde çalışır. Yaklaşık yarım saat bekleyin. Ardından kaynar suyu lavaboya dökerek tıkanıklığı temizleyin.

    SİRKE VE LİMON SUYU

    LAVABO POMPA

    Bir bardak sirkeye bir bardak limon suyu ekleyin. Bu karışımı lavabo giderine dökün ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Daha sonra sıcak suyun altında lavaboyu çalıştırarak tıkanıklığı açın.

    TUZ VE SICAK SU

    LAVABOYA BEYAZ TOZ

    Bir miktar tuzu lavabo giderine dökün ve ardından kaynar su dökün. Unutmayın ki bu, bazı hafif tıkanıklıkları açabilir.


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