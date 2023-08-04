Tesisatçıyı aramadan önce bunu deneyin! Tıkanmış lavaboyu anında açma yöntemi

Mutfak ve lavabo giderlerinde biriken atık maddeler sonucu lavabo tıkanmaları meydana geliyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durumun bir çok çözüm yöntemi bulunuyor. İşte tesisatçıların sır gibi sakladığı tıkanmış lavabo açma yöntemi...

TIKANMIŞ LAVABOYU ANINDA AÇMAK İÇİN

Malzemeler

Yapılışı

Boş ve su akıtılmış lavabonun içine 1 fincan dolusu karbonat dökün.

Karbonatın tüm lavabo yüzeyine gelmesine özen gösterin.

Özellikle de lavabo deliklerinde bolca dökmelisiniz.

Şimdi karbonatın döküldüğü yerlere beyaz sirke ya da elma sirkesi dökün ve karbonatın köpürmesini bekleyin.

Sirkeyle etkileşime giren karbonat, keskin bir koku yayacaktır bu esnada kokuyu içinize çekmeyiniz.

5 dakika kadar bekledikten sonra hem lavabonun içini hem de delikleri süngerle silin ve lavabo deliklerine sıcak su gönderin.

Lavabonun gideri ve delikleri tertemiz olacaktır.

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Önce lavabonun üzerindeki suyun tamamen boşaldığından emin olun. Eğer su hala lavaboda ise, bir süzgeç veya bez kullanarak suyu boşaltmaya çalışın.

POMPA

Tıkanıklığı açmak için lavabo pompası veya tıkanıklık açıcı kimyasallar gibi ticari ürünlerden birini kullanabilirsiniz. Lavabo pompasını tıkanıklığın üzerine yerleştirin ve hızlı ve güçlü bir şekilde aşağı yukarı itme hareketleri yaparak basınç oluşturun. Bu, tıkanıklığın çözülmesine yardımcı olabilir. Kimyasal kullanmayı tercih ederseniz, talimatlara uygun olarak ürünü kullanın ve etki süresine dikkat edin.

TEL KANCA

Eğer lavabo pompası veya kimyasal ürün kullanmak işe yaramazsa, tıkanıklığı açmak için bir tel kancayı deneyebilirsiniz. Bir tel kancayı düz bir şekilde bükün ve tıkanıklığın olduğu deliğe doğru itin. Tıkanıklığı engelleyen cisimleri çıkarmak için tel kancayı yukarı aşağı hareket ettirin. Ancak, tel kancayı kullanırken dikkatli olun ve lavabonun yüzeyini çizmemeye özen gösterin.

