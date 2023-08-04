Tesisatçıyı aramadan önce bunu deneyin! Tıkanmış lavaboyu anında açma yöntemi

Mutfak ve lavabo giderlerinde biriken atık maddeler sonucu lavabo tıkanmaları meydana geliyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durumun bir çok çözüm yöntemi bulunuyor. İşte tesisatçıların sır gibi sakladığı tıkanmış lavabo açma yöntemi...
Malzemeler
Yapılışı
Önce lavabonun üzerindeki suyun tamamen boşaldığından emin olun. Eğer su hala lavaboda ise, bir süzgeç veya bez kullanarak suyu boşaltmaya çalışın.
POMPA
Tıkanıklığı açmak için lavabo pompası veya tıkanıklık açıcı kimyasallar gibi ticari ürünlerden birini kullanabilirsiniz. Lavabo pompasını tıkanıklığın üzerine yerleştirin ve hızlı ve güçlü bir şekilde aşağı yukarı itme hareketleri yaparak basınç oluşturun. Bu, tıkanıklığın çözülmesine yardımcı olabilir. Kimyasal kullanmayı tercih ederseniz, talimatlara uygun olarak ürünü kullanın ve etki süresine dikkat edin.
TEL KANCA
Eğer lavabo pompası veya kimyasal ürün kullanmak işe yaramazsa, tıkanıklığı açmak için bir tel kancayı deneyebilirsiniz. Bir tel kancayı düz bir şekilde bükün ve tıkanıklığın olduğu deliğe doğru itin. Tıkanıklığı engelleyen cisimleri çıkarmak için tel kancayı yukarı aşağı hareket ettirin. Ancak, tel kancayı kullanırken dikkatli olun ve lavabonun yüzeyini çizmemeye özen gösterin.