TESK Başkanı Palandöken: “Kadın girişimciye pozitif ayrımcılık başlattık”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın istihdamda daha aktif rol almalarını sağlamak için yeni yılda kayıt ücreti ile yıllık aidatta onlara en düşük tarifeyi uygulamaya başladık. Başımızın tacı olan kadınlarımızın iş dünyasındaki yerini ve önemini artırmak için pozitif ayrımcılık tanıyarak yönetmelik değişikliğine gittik” dedi.

2019 yılı için esnafın ödeyeceği kayıt ücreti ve yıllık aidatta kadın esnaf ve sanatkarlar için ayrı bir tarife belirlediklerini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken,“Sicil kayıtlarımıza göre kadın esnaf ve sanatkar sayısı bir yılda 24 bin 962 artarak 285 bin 812’ye yükseldi. Toplam esnaf ve sanatkar içinde kadın esnafımızın oranı ise yüzde 15.59’dan yüzde 16.30’ya çıktı. Kadın esnafın artması, teşkilatımızın yanı sıra ülkemizin kalkınması açısından da sevindirici ancak bu artış yeterli değil. Kadın esnaf sayısını daha da artırmak ve kadınlarımızın ekonomide söz sahibi olmalarını sağlamak için yönetmelik değişikliğine gittik. Girişimci kadınlarımıza kayıt ücreti ve yıllık aidat için en üşük fiyatlı tarifeyi belirleyerek destek verdik. Kadın esnaf sayısının artması hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de hak ettiğimiz gelişmişlik düzeyine ulaşmamızda büyük önem arz ediyor. Kadınlarımızın yanı sıra engelliler, gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri ile vergiden muaf esnaf ve sanatkarlara da en düşük miktarda aidat tarifesi uygulayacağız” ifadelerini kullandı.