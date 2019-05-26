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TESK Başkanı Palandöken: “Merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunmalı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlarımızı bir kez daha merdiven altı üretime karşı uyarıyoruz.

TESK Başkanı Palandöken: “Merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlarımızı bir kez daha merdiven altı üretime karşı uyarıyoruz. Yarı fiyatına yani 10-15 liraya baklava, çikolata ve şeker olmaz" dedi.
Özellikle bayram nedeniyle satışı artan ve fiyatları olması gerekenden düşük olan ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Merdiven altında üretilen sağlıksız ürünlere itibar etmeyin. Özellikle yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacağınız üründen önce alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit edin. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, pastacı kim olursa olsun kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine satmaz. Onun için bu özel günlerde alışverişinizi tanıdık ve bildik esnaftan yapın” diye konuştu.
Esnafın emeğini, vatandaşların ise sağlığını çalan merdiven altı üreticilere karşı her vatandaşın uyanık olması gerektiğini anlatan Palandöken, “Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlarımızı bir kez daha merdiven altı üretime karşı uyarıyoruz. Yarı fiyatına yani 10-15 liraya baklava, çikolata ve şeker olmaz. Kullanılan fıstığın, cevizin, şekerin, yağın maliyetini bile karşılamaz. Maalesef mübarek Ramazan Bayramı’nda insan sağlığına zararlı işlerle uğraşan, üç kuruşa tenezzül eden bu tür fırsatçıları anlamak mümkün değil. Vatandaşımız merdiven altı üretimden uzak durmak için olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalıdır. Albenisi olan, değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelendiği ürünleri yetkililere bildirmek de vatandaşımızın görevidir” ifadelerini kullandı.

“Bayram arifesinde merdiven altı denetimler sıklaştırılmalı”
Bayramda vatandaşın ağız tadıyla gıda tüketebilmesi için denetimlerin artırılmasının önemine dikkat çeken Palandöken, “Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ürün fiyatlarının artması da merdiven altı fırsatçılarını iş başına geçirdi. Cebini ve bütçesini düşünen vatandaşlarımız ucuz diye bu ürünleri aldığında kâr ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Öte yandan kayıt dışılığı artırarak ekonomimize zarar veriyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala esnafa, vatandaşa ve ekonomiye zarar veren merdiven altı üretimle mücadele hızlanmalı. Bu üreticilere karşı yapılan denetimler artırılmalı. Hem esnafın emeğini hem vatandaşın sağlığını çalan bu merdiven altı satıcılara karşı uyanık olunmalı” şeklinde konuştu.

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