TESK Genel Başkanı Palandöken: “Küçük esnaf mahallenin bankasıdır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Küçük esnaf ve sanatkar piyasaları her zaman regüle etmektedir. Zorunlu kalmadıkça zam yapmaz. Bırakın zam yapmayı, küçük esnaf veresiye yazarak sosyal yardımlaşma yapıyor. Bugün bir esnafın en az 5-10 bin TL veresiye alacağı var. Zamların mümessili küçük esnafımız değil. Ekmeğinin derdinde olan esnafımız mahallenin bankası ülkenin sosyal ve ekonomik yaralarını saran bir doktor gibidir. Onun için herkes ve her kesim küçük esnafa sahip çıkmalı” dedi.

Tüm girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarın gereksiz zam yapmaktan kaçındığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarımız, yılların verdiği tecrübe sayesinde piyasanın nabzını yakından takip etmektedir. Böyle bir ekonomik dalgalanmada yapılacak olası zamların vatandaşın kesesini ne ölçüde etkileyeceğini çok iyi bilmektedir. Onun içinde hiçbir esnaf ve sanatkar, yıllardır dükkanına girip çıkan, hal hatır soran müşterisini üç beş kuruş için kaybetmek istemez. Çünkü Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarımız için müşteri veli nimettir. Tüm girdiler ve maliyetler artsa bile esnafımız enflasyonla topyekün mücadele vermektedir. Zaten küçük esnaf veresiye defteriyle zor zamanlarda halkın dostu olmaktadır. Yani veresiye defteri ile küçük esnafımız sosyal bir yarayı sarmaktadır” diye konuştu.

Bazı büyük mağazaların, zincir marketlerin ve AVM’lerin peşin fiyatına taksit, indirim, promosyon vebenzeri gibi taktiklerle yaptıkları zamları saklamaya çalıştığını belirten Palandöken, “Türkiye’de yüzlerce zinciri olan mağazalar, döviz kurunu bahane ederek birçok ürüne neredeyse yüzde 100 zam yaptı. Ancak indirim aldatmacası ve çeşitli yöntemlerle bu zamları vatandaştan saklıyorlar. Vatandaşları kredi kartından taksitle alışveriş yaptığı için çoğu zaman bu fiyat artışının bilincine varamıyor. Kredi kartını dolduran vatandaşlar veresiye alışveriş yapmak için mahalle esnafına koşuyor. Vatandaşın faizsiz bankası olan esnafımız, gereksiz zam yapmak şöyle dursun bir de veresiye satış ile sosyal dayanışma gösteriyor. Oysa esnaf ve sanatkarımız da hayat pahalılığından olumsuz etkileniyor. Onun için zor zamanda esnafa küçük esnafa koşan vatandaşımız iyi gününde de esnafı unutmamalı. O küçük esnaf mahallenin sosyal yarasını saran, müşterilerinin dertleri ile dertlenen birer psikolog doktor gibidirler. Küçük esnafın değeri her zaman bilinmeli ve zor günün dostu olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.