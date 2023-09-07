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Teşkilat'a bomba bir isim daha! Leyla ile Mecnun'un yıldızı kadroya dahil oldu

07.09.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı diziye yeni sezon öncesi yeni isimler dahil oldu. Leyla ile Mecnun'un yıldızı da Teşkilat kadrosuna katıldı.

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat her hafta pazar akşamları ekrana geliyordu. Sezon finaline giren dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenirken yeni sezon öncesi kadroya yeni isimler dahil oldu.

Deniz Baysal'ın ayrıldığı diziye Murat Yıldırım’ın yeni partneri Neslihan rolüne hayat vermesi için Aybüke Pusat’la anlaşılmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye son olarak "Leyla ile Mecnun" dizisindeki Erdal Bakkal rolüyle fenomen olan Cengiz Bozkurt Çetin rolüyle katıldı.

erdal bakkal

Aybüke Pusat’ın ‘Neslihan’ karakterini canlandıracağı “Teşkilat”ta, Neslihan’ın babası Çetin’e başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt hayat verecek. Neslihan ve Çetin’in “Teşkilat” ile olan ilişkileri hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak.

Leyla ile Mecnun

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