Teşkilat'a bomba bir isim daha! Leyla ile Mecnun'un yıldızı kadroya dahil oldu

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat her hafta pazar akşamları ekrana geliyordu. Sezon finaline giren dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenirken yeni sezon öncesi kadroya yeni isimler dahil oldu.

Deniz Baysal'ın ayrıldığı diziye Murat Yıldırım’ın yeni partneri Neslihan rolüne hayat vermesi için Aybüke Pusat’la anlaşılmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye son olarak "Leyla ile Mecnun" dizisindeki Erdal Bakkal rolüyle fenomen olan Cengiz Bozkurt Çetin rolüyle katıldı.

Aybüke Pusat’ın ‘Neslihan’ karakterini canlandıracağı “Teşkilat”ta, Neslihan’ın babası Çetin’e başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt hayat verecek. Neslihan ve Çetin’in “Teşkilat” ile olan ilişkileri hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak.