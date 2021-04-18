Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Mete Başkan vuruldu!

TRT 1'in dizisi Teşkilat, 11 Nisan Pazar akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
TEŞKİLAT 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI
TEŞKİLAT 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI
En güvendiği elemanı Leyal’in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkıştı. MİT'in özel ekibiyle temas kuran Fadi, Hulki'yle Leyal'ın Kuzey Irak'ta tasak edilmesi konusunda anlaştı. Ancak Fadi'nin takasta yapacağı tuzağı ise SİHA'lar bozdu.
SİHA'ların güvenlik protokollerini ele geçiren Fadi'nin adamları ise bilgisayarla SİHA'ları düşürmek istedi. Saldırı planını öğrenen Serdar, Mete'yle iletişime geçti. Serdar'ın "SİHA'ları düşürebileceklerine inanırlarsa 200-300 terörist aynı anda mağaradan çıkacak. Tek seferde hepsini etkisiz hale getirebiliriz, komutanları dahil" sözleri üzerine Mete radikal bir karar verdi.
300 kişilik bir grupla askerlere saldırı hazırlığı yapan Fadi ve terör örgütünü gafil avlamak için Mete'nin emriyle bir SİHA yere düşürüldü. Fadi ise güvenlik protokolleri değiştirilen SİHA'nın kendi adamları tarafından yere düşürüldüğü sandı ve büyük sevinç yaşadı.
Diğer yandan ise takas sırasında Fadi'nin son anda bacağından vurduğu Hulki'nin yaralanması Serdar ve Zehra'nın planlarını değiştirdi. Kan kaybeden Hulki'yi bölgede bulunan ve kendi adamları olan bir doktora götürmek isteyen Serdar ve Zehra İHA'ların kontrol alanından çıkmak zorunda kaldı. Tuzağa düşürülen Serdar, Zehra ve Hulki bir mağaraya sığınmak zorunda kaldı.
Ancak terör örgütü elemanları, Serdar, Zehra ve Hulki'yi yakaladı.
Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA'ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır!
Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.
Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef'ten Serdar'ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.