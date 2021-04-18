Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Mete Başkan vuruldu!

En güvendiği elemanı Leyal’in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkıştı. MİT'in özel ekibiyle temas kuran Fadi, Hulki'yle Leyal'ın Kuzey Irak'ta tasak edilmesi konusunda anlaştı. Ancak Fadi'nin takasta yapacağı tuzağı ise SİHA'lar bozdu.

300 kişilik bir grupla askerlere saldırı hazırlığı yapan Fadi ve terör örgütünü gafil avlamak için Mete'nin emriyle bir SİHA yere düşürüldü. Fadi ise güvenlik protokolleri değiştirilen SİHA'nın kendi adamları tarafından yere düşürüldüğü sandı ve büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan ise takas sırasında Fadi'nin son anda bacağından vurduğu Hulki'nin yaralanması Serdar ve Zehra'nın planlarını değiştirdi. Kan kaybeden Hulki'yi bölgede bulunan ve kendi adamları olan bir doktora götürmek isteyen Serdar ve Zehra İHA'ların kontrol alanından çıkmak zorunda kaldı. Tuzağa düşürülen Serdar, Zehra ve Hulki bir mağaraya sığınmak zorunda kaldı.

Ancak terör örgütü elemanları, Serdar, Zehra ve Hulki'yi yakaladı.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? TEŞKİLAT 7. BÖLÜM ÖZET

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA'ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır!