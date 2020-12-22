Tesla 2021 ile otonom araç satışına mı başlıyor?

Şirket içinden sızan bilgilere göre Tesla 2021 içinde otonom sürüşü ayrı ve yasal bir opsiyon olarak sunmaya hazırlanıyor. Autopilot isimli ünlü Tesla uygulaması böylece artık sürüş asistanı olarak değil, full kapasite otonom sürüş teknolojisi olarak satılacak.

TESLA AUTOPİLOT ABONELİK GEREKTİRECEK

Öte yandan, bu paketin tek seferlik bir ödeme olarak değil, bir abonelik olarak satılacağı da kesin. Böylece 10 bin dolarlık ücreti tek seferde ödeyip de hizmetten memnun kalmayanlar veya çok sık kullanmayanlar, diledikleri zaman abonelikten çıkıp otonom sürüşü kapatabilecekler.

Bir diğer deyişle, bu özellik aslında otomobilde dahili olacak bulunacak ancak abonelik ücretini ödeyenler için özelliğin kullanımı açılacak.

Tesla’nın Autopilot özelliği uzun zamandır kullanımdaydı ancak pek çok kullanıcı bu özelliğe güvenerek aracı otonom sürmek istediği için ölümlü kazalar yaşanmıştı. Bunun üzerine Federal Hükümet otonom sürüşün yasa dışı olduğunu ve Autopilot’un ancak sürüş asistanı olarak satılabileceğini hatırlatmıştı.

Tesla’nın şimdi tekrar full otonom sürüş satmaya hazırlanması, ABD’de bu konuda yasaların elinin kulağında olduğunu da ortaya çıkarıyor. Musk’ın Twitter’dan verdiği ipuçlarına göre ise, yeni yasa 2021’in ilk aylarında çıkacak.

Peki sizce dünya otonom sürüşe hazır mı? Siz henüz 120 km hızla giden 1 ton ağırlığındaki bir otomobili, içinde siz varken yapay zekaya teslim etmeye hazır mısınız?

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