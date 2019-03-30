Tesla araçları, birbirlerini şarj edebilecek

Huawei cep telefonlarının birbirlerini şarj edebilme özelliğini hatırlarsınız. Şirketin ters şarj özelliğini kullanmasından hemen sonra, birçok akıllı telefon üreticisi de aynı yolu izledi. Görünen o ki, Tesla’da kendi araçlarının birbirlerini şarj edebileceği bir alt yapı oluşturmak istiyor.

Tesla aracıyla yolda ilerleyen birinin, en çok zorluk yaşayacağı anlardan bir tanesi de, muhtemelen uygunsuz bir yerde şarjının bitmesidir. Böyle bir durumda, o bölgeden geçen herhangi bir Tesla aracı; şarjı biten diğer Tesla aracını şarj edebilse, bu sürücüler için büyük bir kolaylık sağlardı.

Elon Musk’a, Twitter üzerinden yönlendirilen soru da, işte tam buydu. Elon Musk, ilerleyen modellerden itibaren Tesla araçlarının birbirlerini şarj edebilme özelliğinin olacağını söyledi. Ancak Musk, böyle bir şeyin çok nadiren gerçekleşeceğini ve bu nedenle ciddi bir ihtiyaç bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Şu an için özelliğe çok fazla İhtiyaç olmasa bile, ilerleyen dönemlerde Tesla araçlarının artması ile birlikte bu özellik daha sık kullanılabilir. Sizce de Tesla araçlarının birbirlerini şarj etmesi, büyük bir kolaylık sağlayacak mı?

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