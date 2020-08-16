Tesla araçları güvenli olduğunu kanıtladı

Otomobillerin güvenlik seviyeleri test organizasyonlarından biri Euro NCAP ile ölçülüyor ve Tesla Model S kıymaya dönüşeceği kazayı hafif atlatarak buradan aldığı yıldızları hak ettiğini göstermiş oldu. Tesla Model S, Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldız ile tartışma yaratmıştı. Herkes şirketin bu aracının kaza yaptığında çok ciddi hasar alacağını savunuyordu. Ancak şirket bunun tam tersini kanıtladı.

Kızı ile birlikte otomobilinde seyir halindeyken başına gelen korkunç kazayı anlatan bir Tesla kullanıcısı, kazadan kıl payı kurtulduğunu gösterdi. Model S’in güvenlik konusunda ne kadar başarılı bir araç olduğunu gösteren bu adam, ölümden kıl payı kurtuldu.

Otomotiv sektörünün en çok zorlandığı konuların başında güvenlik geliyor. Sadece Tesla değil aynı zamanda bütün otomotiv firmaları benzer problemler yaşıyor. Bazıları sadece hava yastığı düzgün çalışmadığı için milyonlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalıyor. Kimileri de kazalarda ölen kişilerden sorumlu tutulabiliyor.

Tesla firması ise bugüne kadarki güvenlik testlerinden başarıyla geçti. Özellikle de Kuzey Avrupa’da çok ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olan şirket, her seferinde kendisini ispatlamayı başarıyor. Sizce Tesla, gerçekten de güvenli bir otomotiv şirketi mi?

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