Tesla'dan bedava şarj adımı

Çin sevkiyatı ile birlikte satış rakamlarını önemli ölçüde artırmayı başaran Tesla bu defa gözünü bedava şarj kampanyalarına çevirdi. Ortaya çıkan son detaylara göre Tesla Supercharger istasyonları bu tatil sezonunda ücretsiz oluyor. Böylece sürücüler bedava bir şekilde araçlarını tamamen dolduracak.

Avoid the rush this holiday season and charge for free during off‑peak hours at Superchargers along select travel routes in the United States.



See locations and hours: https://t.co/1hlTTGGsNn pic.twitter.com/CmQj9oeYvN