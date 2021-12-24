Tesla'dan bedava şarj adımı

Çin sevkiyatı ile birlikte satış rakamlarını önemli ölçüde artırmayı başaran Tesla bu defa gözünü bedava şarj kampanyalarına çevirdi. Ortaya çıkan son detaylara göre Tesla Supercharger istasyonları bu tatil sezonunda ücretsiz oluyor. Böylece sürücüler bedava bir şekilde araçlarını tamamen dolduracak.

Avoid the rush this holiday season and charge for free during off‑peak hours at Superchargers along select travel routes in the United States.



See locations and hours: https://t.co/1hlTTGGsNn pic.twitter.com/CmQj9oeYvN — Tesla Charging (@TeslaCharging) December 17, 2021

BENZER KAMPANYALAR GELEBİLİR

Tesla tarafından başlatılan kampanya aslına bakacak olursak büyük bir öneme sahip. Önümüzdeki yıllarda buna benzer kampanyaların daha fazla yaşanma ihtimali bulunuyor. Böylece elektrikli otomobil alanında yaşanan rekabet kullanıcılara olumlu yansıyacak.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın tatil süresi boyunca ücretsiz bir şekilde araçları şarj etme kararı sadece ABD sınırları içerisinde geçerli. Şirket tatil süresi boyunca yoğun olmayan şarj istasyonlarında bu kampanyayı gerçekleştirecek. Bedava şarj kampanyası, 23 Aralık ile 26 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Elon Musk buna benzer kampanyaların daha fazla yapılacağının sinyallerini verdi. Belki de önümüzdeki yıllarda birçok elektrikli araç hizmeti bedava olarak kullanılabilecek.

Akıllı telefon satışlarında 5G ayrıntısı

