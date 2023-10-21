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    4. Tesla marka aracına yakıt koymaya çalıştı! Elinde benzin pompasıyla dakikalarca yakıt konulacak yeri aradı

    Tesla marka aracına yakıt koymaya çalıştı! Elinde benzin pompasıyla dakikalarca yakıt konulacak yeri aradı

    21.10.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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    Tesla marka elektrikli aracına yakıt koymak isteyen bir kadın sürücünün görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Benzinlikte arkada bulunan araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde kadın elindeki benzin pompasıyla dakikalarca araca yakıt konulacağı bölümü aradı. Kadının hareketlerine bir süre gülen sürücülerden biri aracından inerek kadına aracın elektrikli olduğunu anlattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İngiltere'deki bir benzin istasyonunda kaydedilen görüntülerde Tesla marka araca sahip olan bir kadın sürücünün benzinlikte yaşadığı mücadele yer aldı. Görüntülerde genç kadın aracının tamamen elektrikli olmasına rağmen yakıt doldurmaya çalışması yer aldı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Başka bir araçta bulunan sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde genç kadın elindeki pompayla birlikte aracının etrafında dönerek yakıt konulacak bölümü aradı. Genç kadının arayış anlarını kaydederek gülen sürücüler sonunda çareyi Tesla araç sahibinin yardımına koşmakta buldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Tesla benzinlik

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