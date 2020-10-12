Tesla Model Y son teknoloji pil ile gelebilir

Bunlar içerisinde kesinleşenlerden birisi de piller ile alakalı oldu. Kapasiteyi artırırken maliyeti düşüren bir pil türü Tesla fabrikalarında denenmeye başlanacak.

TESLA YENİ PİL İLE PERFORMANSI ARTIRACAK

Elon Musk tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda son derece önemli bazı detaylara yer verildi. ABD ve Çin’deki fabrikalar içerisinde üretilecek yeni araçlarda da denenmesi beklenen, 4680 olarak da tabir edilen bir pil türü kullanılacak. Bu pil türü ile birlikte, performansın da son derece artacağı tahmin ediliyor.

Almanya, genel olarak otomotiv devi konumunda. Kendi otomobil şirketlerinin de birçok fabrikasının olduğu bu ülke, son dönemlerde ABD merkezli şirketlerden de yatırım alıyor. Tesla, bu konuda en çok bilinenler arasında yer alıyor. Yeni nesil bataryaların yer alacağı Tesla otomobilleri, bu nedenle tam olarak Almanya’da ilk denemelere başlayacak.

Bataryaların gücü her ne kadar küçümsense de yine de tasarımı bile etkiliyor diyebiliriz. Araçların arka ve ön taraflarında görülen şişkinlikler, daha çok bu bataryalardan kaynaklı. Kısa bir süre içerisinde tüm ülkede kullanıma sunulacak Tesla araçları, bu nedenle tasarım açısından da farklı olacak. Sizce Tesla araçlarda başka hangi teknolojiler kullanılmalı?

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