Tesla Roadster için Elon Musk'tan 'rengarenk' açıklama!

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Yeri geldiğinde Tesla, yeri geldiğinde SpaceX, yeri geldiğinde ise Neuralink hakkında paylaşımlarda bulunan ünlü isim, son olarak Tesla Roadster için açıklamalarda bulundu.

Yeni Tesla Roadster için açıklamalar yapan Musk, Roadster modelinin tıpkı orijinal modelde olduğu gibi özel renk seçenekleri olacağını duyurdu. Bu durum, Teslaseverleri oldukça sevindirdi. Fakat Musk, yeni otomobillerin nasıl görüneceği hakkında herhangi bir ipucu vermedi. Burada iş grafik tasarımcılara düştü.

We will have special colors for new Roadster, as we did for the original