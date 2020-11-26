Tesla Roadster için Elon Musk'tan 'rengarenk' açıklama!

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Yeri geldiğinde Tesla, yeri geldiğinde SpaceX, yeri geldiğinde ise Neuralink hakkında paylaşımlarda bulunan ünlü isim, son olarak Tesla Roadster için açıklamalarda bulundu.

ELON MUSK'TAN RENKLİ TESLA ROADSTER MÜJDESİ

Yeni Tesla Roadster için açıklamalar yapan Musk, Roadster modelinin tıpkı orijinal modelde olduğu gibi özel renk seçenekleri olacağını duyurdu. Bu durum, Teslaseverleri oldukça sevindirdi. Fakat Musk, yeni otomobillerin nasıl görüneceği hakkında herhangi bir ipucu vermedi. Burada iş grafik tasarımcılara düştü.

We will have special colors for new Roadster, as we did for the original — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2020

İŞTE RENGARENK TESLA ROADSTER TASARIMLARI

Grafik tasarımcılar, Electrek'in aktardığına göre Tesla Roadster'ın potansiyel renklerini bilgisayar ortamında hayal ettiler. Bunun sonucunda rengarenk Tesla Roadster modelleri görücüye çıktı. Üstelik bu renklerin arasında mor bile vardı.

Tabi Roadster için oluşturulan konseptler, adı üstünde konsept. Yani Tesla tarafından hazırlanmış veya doğrulanmış çalışmalar değil. Tesla Roadster satışlarının 2021'de başlaması planlanıyor.

