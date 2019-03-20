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Teslim olan kadın terörist, örgütün gerçek yüzünü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'dan kaçıp, emniyet güçlerine teslim olan 'Hedar' kod adlı kadın terörist, ifadesinde, örgütün gerçek yüzünü anlattı.

Terör örgütü PKK'dan kaçıp, emniyet güçlerine teslim olan 'Hedar' kod adlı kadın terörist, ifadesinde, örgütün gerçek yüzünü anlattı. Terör örgütünün, çatışmaya ön saflarda çocukları gönderdiğini belirten kadın terörist, kampta girdiği ilişki sonrası hamile kaldığını, bebeğinin 2 aylıkken alındığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrenince kaçıp teslim olduğunu söyledi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hedar' kod adlı kadın terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, ifadesinde, ailesinin en küçük çocuğu olduğunu, babası tarafından sürekli dövüldüğünü belirtti. Terör örgütüne üye, aynı köyde yaşayan bir arkadaşının, örgüte katılıp dağa çıkarsa tüm bu eziyetlerden kurtulacağını, örgütün çocuklar ve kadınlara iyi davrandığını söylediğini aktaran, 'Hedar' kod adlı terörist, bu sözler üzerine 12 yaşındayken örgüte katıldığını, ama bir süre sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ifade etti.
'Hedar' kod adlı terörist, çatışmalarda tecrübe kazanmaları bahanesiyle örgüte yeni katılan çocuk yaştaki teröristlerin ön saflarda çatışmalara gönderildiğini, çocuk ve kadınların kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti. En son kaldığı kampta bir örgüt mensubu ile yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını, bu nedenle örgüt üyelerinin kendisini dışladığını ifade eden kadın terörist, kaldıkları kampta doğum yaptığını, henüz 2 aylıkken bebeğin alındığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrendiğini ve bunun üzerine örgütten kaçtığını belirtti.

Haber: ANKARA, (DHA)-

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