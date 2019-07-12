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Teslimatın ardından Rusya'dan ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

Rusya'nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğruladı.

Teslimatın ardından Rusya'dan ilk açıklama

FSVTS yetkililerinin Sputnik'e açıklamasında, "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir" denildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rus yapımı S-400 sisteminin ilk parçalarının Türkiye'ye teslim edildiğini doğrulaması istenince, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise söz konusu sistemlerin Türkiye'ye gönderimine ilişkin üstünde mutabık kalınan anlaşmaların yerine getirilmekte olduğunu söylemekle yetindi.

Kremlin Sözcüsü şu ifadeleri kullandı: “Mecvut durumda yeni bir şey açıklamayacağım. Her şeyin üstünde mutabık kalınan anlaşmalar ve imzalanmış sözleşmelere uygun bir biçimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirildiğini söylemekle yetineceğim. Tarafların kendi üstlerine aldıkları tüm yükümlülükler yerine getiriliyor.”

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: PARÇALARIN GERİ KALANI, ÜSTÜNDE ANLAŞILAN TARİHLERDE GÖNDERİLECEK

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de Rus yapımı S-400 savunma sistemleri parçalarının ilk partisinin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı. Yetkililer parçalarının geri kalanının ise üstünde mutabık kalınan tarihlerde gönderileceğini kaydetti.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi çerçevesinde S-400 parçalarının ilk partisi 12 Temmuz 2019'da Türkiye'ye teslim edilmiştir. Sistemin geri kalan parçalarının Türkiye'ye teslimatı, Türk tarafı ile imzalanan sözleşmenin şartlarıyla kati bir uygunluk içerisinde, üstünde mutabık kalınan süreler içerisinde gerçekleştirilecektir."

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: S-400 TESLİMATI, TÜRK TARAFININ HAVA SAVUNMASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ADINA, ERDOĞAN VE PUTİN’İN VARDIĞI ANLAŞMA DOĞRULTUSUDA YERİNE GETİRİLİYOR’

Açıklamada ayrıca teslimatın, Türk tarafının hava savunma sisteminin geliştirilmesi adına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vardıkları anlaşmaya uygun bir biçimde gerçekleştirilmekte olduğunun hatırlatması da yapıldı.
Daha önce Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu sistemin ilk parçalarının Türkiye'ye ulaştığını ve sevkiyatın süreceğini açıklamıştı.

Teslimat, Türkiye'nin bir Rus savunma sistemi almaya karar vermiş olması nedeniyle aylarca süren tartışmaları izliyor. ABD'nin açık yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye, Rus yapımı bu sistemi almaktan geri adım atmadı.

Konuşlandırıldıklarında Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden birisi olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya S-400 teslimat

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