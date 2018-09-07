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Teşvik sonuçları 2018: Özel okul teşvik başvuru sonuçları sorgulama!

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

Teşvik sonuçları merak ediliyor. MEB tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için özel okullarda öğretim görecek öğrencilere verilecek destek için başvurular sona erdi. Bu sene özel okul teşviği için 75.000 öğrenciye 2018-2019 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verileceği açıklandı. Peki teşvik sonuçları ne zaman belli olacak? 2018 teşvik başvuruları nasıl yapılacak? Teşvik başvuru süresi ne zaman sona eriyor? İşte özel okul teşvik başvuru-sonuç takvimi...

Teşvik sonuçları 2018: Özel okul teşvik başvuru sonuçları sorgulama!

Özel okullarda eğitim görecek öğrencilere verilecek olan eğitim-öğretim desteği yani teşvik başvuruları bugün başladı. MEB tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında 75.000 öğrenciye teşvik verileceği açıklandı. Peki teşvik sonuçları ne zaman belli olacak? 2018 teşvik başvuruları nasıl yapılacak? Teşvik başvuru süresi ne zaman sona eriyor? İşte özel okul teşvik başvuru-sonuç takvimi...

TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018-2019 eğitim öğretim desteği kılavuzuna göre 16 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde destekten yararlanmak isteyen okullar MEBBİS üzerinde başvurularını tamamladı. Yani hangi özel okulların teşvikten yararlanacağı MEBBİS ekranında öğrenilebilir. Aynı tarihler arasında öğrenciler de e-okul üzerinde destek almak için başvurdular.

7 Eylül 2018 yani bugün başvuranlar arasında tercih işlemi yapabilecek öğrencilerin ilanı yapılacak. Şimdi merakla özel okul teşvik başvuru sonuçları bekleniyor. Şu anda aşağıdaki linkten vereceğimiz sayfada teşvik başvuru sonuçları sorgulama ekranı aktif değil.

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI SORGULA

KAYIT TARİHLERİ

Özel okul teşvik sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan öğrenciler, tercihlerini 7-14 Eylül tarihleri arasında yapacaklar. Tercihlere göre yerleştirme sonuçları 17 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak. 17 - 21 Eylül tarihleri ise nakil ve kesin kayıt tarihleri. Ek yerleştirmeler 24 Eylül'de, ek yerleştirme kayıtları ise 24-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.

tesvik-sonuclari

TEŞVİK HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

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