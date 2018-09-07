Teşvik sonuçları 2018: Özel okul teşvik başvuru sonuçları sorgulama!

Özel okullarda eğitim görecek öğrencilere verilecek olan eğitim-öğretim desteği yani teşvik başvuruları bugün başladı. MEB tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında 75.000 öğrenciye teşvik verileceği açıklandı. Peki teşvik sonuçları ne zaman belli olacak? 2018 teşvik başvuruları nasıl yapılacak? Teşvik başvuru süresi ne zaman sona eriyor? İşte özel okul teşvik başvuru-sonuç takvimi...

TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018-2019 eğitim öğretim desteği kılavuzuna göre 16 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde destekten yararlanmak isteyen okullar MEBBİS üzerinde başvurularını tamamladı. Yani hangi özel okulların teşvikten yararlanacağı MEBBİS ekranında öğrenilebilir. Aynı tarihler arasında öğrenciler de e-okul üzerinde destek almak için başvurdular.

7 Eylül 2018 yani bugün başvuranlar arasında tercih işlemi yapabilecek öğrencilerin ilanı yapılacak. Şimdi merakla özel okul teşvik başvuru sonuçları bekleniyor. Şu anda aşağıdaki linkten vereceğimiz sayfada teşvik başvuru sonuçları sorgulama ekranı aktif değil.