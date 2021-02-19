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  4. Texas’ta ısınmak için şömine yakanlar çıkan yangında öldü

Texas’ta ısınmak için şömine yakanlar çıkan yangında öldü

19.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Texas eyaletinde devam eden kış fırtınası nedeniyle Houston kentinde ısınma ihtiyaçlarını gideremedikleri için şömine yakan aile yangına neden oldu.

ABD’nin Texas eyaletinde devam eden kış fırtınası nedeniyle Houston kentinde ısınma ihtiyaçlarını gideremedikleri için şömine yakan aile yangına neden oldu. San Antonio’da ise bir binada çıkan yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiyenin musluğu donunca alevler kısa sürede yayılarak araçlara sıçradı.
Sert kış koşullarıyla mücadele eden ABD’de kar kabusu sürüyor. Milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınasında Texas eyaleti görülmemiş felaketi yaşıyor. Eyalet bağlı Houston kentinde bir apartmanda ısınmak için şömine kullananlar yangın çıkmasına neden oldu. 1 kadın ve 3 torununun şömineden çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiyenin musluğu dondu
San Antonio kentinde ise bir binada çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye sevk edildi. Dondurucu soğuklar nedeniyle yangın söndürme musluğu donan itfaiye, alevlere müdahale edemedi. Alevler çevredeki araçlara sıçrarken, bölgeye tankerle su taşındı.

Texas senatörünün Meksika tatili tepki topladı
Texas’ta hayat durma noktasına gelirken, Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Ted Cruz’un Meksika’ya tatile gitmesi büyük tepki çekti. Eleştiriler üzerine Texas’a dönen Cruz’a istifa etmesi yönünde yoğun baskı var.

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