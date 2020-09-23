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Tezkeresini beklerken ölüm haberi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde yaşayan Mehmet Ali Sağlam, askerliğini yaparken rahatsızlandı.

Tezkeresini beklerken ölüm haberi geldi

Kütahya’nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde yaşayan Mehmet Ali Sağlam, askerliğini yaparken rahatsızlandı. 62 gün yaşam savaşı veren Sağlam’ın ailesi evlatlarının tezkere haberini beklerken ölüm haberini aldı.
21 Mart 2020 tarihinde 6 aylık askerlik vazifesini yapmak için Amasya’daki birliğine teslim olan Mehmet Ali Sağlam, buradan usta birliğine Ağrı’ya gitti. Ağrı’da vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan Sağlam, önce Ağrı Devlet Hastanesine oradan Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 62 gün Erzurum Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavisi devam eden Sağlam, bugün vefat etti.
Emet ilçesi Gürpınar köyünde yaşayan ve oğullarının ölüm haberi ile yıkılan aile, oğulları Mehmet Ali Sağlam’ın Ağrı’da nöbette bayılmasıile hastane sürecinin başladığını, nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altında iken hayatını kaybettiğini ifade etti.
Vatani görevini yaparken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Mehmet Ali Sağlam Emet ilçesinde büyük üzüntüye neden olurken, cenazesinin yarın Emet ilçesine getirilerek Gürpınar köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Tezkeresini beklerken ölüm haberi geldi

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