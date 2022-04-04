TFF seçimleri ne zaman yapılacak? 2022 TFF seçimlerinde başkan adayları kimler oldu?

TFF seçimleri ne zaman yapılacak? 2022 TFF seçimlerinde başkan adayları kimler olacak? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifası gündemi sarstı. 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelen Özdemir yerine Servet Yardımcı vekaleten başkanlık yapacak. Peki; TFF seçimleri ne zaman yapılacak?

TFF SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Haziran ayındaki TFF genel kuruluna kadar TFF Başkanlığı görevini yürütecek. Seçim tarihi henüz belirlenmiş değil ancak Haziran ayı içerisinde tamamlanacak.

TFF BAŞKAN ADAYLARI KİMLERDİR?

Son gelen bilgiler doğrultusunda; TFF’de yeni başkan adayları arasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop yer alıyor.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir 5 Nisan 1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversitedeyken Necmettin Erbakan'ın asistanlığını yaptı. İngilizce bilmektedir. Sanayi, turizm ve inşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara'nın Bilkent semtinde ikâmet etmektedir.

Nihat Özdemir, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'de yöneticilik yapmıştır. Fenerbahçe'de Ali Şen ve Aziz Yıldırım yönetimlerinde yer aldı. Aziz Yıldırım yönetiminde uzun yıllar Fenerbahçe Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Türk iş insanı ve spor yöneticisi Nihat Özdemir, 4 Nisan 2022 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.



