The Elder Scrolls Online Harrowstorm DLC oyun konsolları için yayınlandı

Sonraki bölüm Greymoor’a giden olayların yer aldığı bu DLC’de Unhallowed Grave ve Icereach adlı iki yeni zindanın yanı sıra 25. Güncelleme kapsamında ana oyuna gelen performans geliştirmeleri bulunuyor.

Unhallowed Grave’de mezar soyguncuları ve yağmacılar eski mezar alanı Bangkorai’ye ulaşıyor ve yüzyıllardır orada hapis olduğuna inanılan kadim bir gücü ele geçirmeye çalışıyorlar. Oyuncular asırlardır unutulmuş bu yeraltı mezarlığına girerek yağmacıları buraya getiren sebepleri bulmaya ve iş işten geçmeden bu istilacıların kötü emellerini boşa çıkarmaya çalışıyorlar.

Skyrim’in kuzey sahilleri müthiş bir doğaüstü bir fırtınanın pençesinde ve görünüşe göre bu fırtına güçlü bir cadılar tarikatına yataklık eden bir adadan kaynaklanıyor. Oyuncular Icereach’e giderek bu cadıların karşısına çıkıyor. Ayrıca onların bu fırtınaya yol açan ve tüm Skyrim’i tehdit eden ölümcül ayinlerine bir son vermeye çalışıyorlar.

PERFORMANS GELİŞTİRMELERİ İLE GELİYOR

Tüm ESO oyuncuları için, yüklenme zamanlarını kısaltan, kare hızını arttıran ve başka iyileştirmeler getiren performans geliştirmeleri. Kare hızı geliştirme çalışmalarının sadece ilk adımı bu, dahası da gelecek. Bu güncelleme ile ayrıca ESO oyun istemcisine devasa bir yama revizyonu da geliyor. Bu revizyon ile oyunun indirme, yama ve kayıt özellikleri de baştan sona değişiyor ve ESO’nun hard diskte tuttuğu yer önemli ölçüde azalıyor. 25 Güncelleme yayınlandığında tüm ESO oyuncularının oyun istemcisini (launcher) tekrar indirip kurmaları gerekiyor. ESO’yu tekrar yükleyen oyuncular ödül olarak ücretsiz Crimson Torchbug dost hayvana da sahip olacaklar.