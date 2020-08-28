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The Last of Us Part 2'nin Dina'sı kendisini ilk kez gördü, gözyaşlarını tutamadı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

The Last of Us Part 2'de Dina karakterine yüz veren Cascina Caradonna, YouTube kanalı üzerinden The Last of Us Part 2 oynadı ve kendi sahnelerini izledi. Caradonna, Ellie ile tanıştığı ilk sahnede ise gözyaşlarına boğuldu.

The Last of Us Part 2'nin Dina'sı kendisini ilk kez gördü, gözyaşlarını tutamadı!

The Last of Us Part 2, 2020'de görülen nadir güzel şeylerden biri. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro kullanıcılarının uğrunda saatlerini harcadığı oyun, bünyesinde Ellie, Joel ve Dina gibi önemli karakterler barındırıyor. Dina karakterine ise Cascina Caradonna isimli bir model yüzünü veriyor. Cascina Caradonna, bir YouTube kanalına sahip. YouTube kanalında 307 bin abonesi bulunan Caradonna, geçtiğimiz günlerde ise kanalından The Last of Us Part 2 oynadığı bir video paylaştı. Videodan sonra ise oyundaki sahnelerden çok, Caradonna'nın gözyaşları konuşuldu.

THE LAST OF US PART 2'NİN DİNA'SI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cascina Caradonna, süresi 51 dakikayı aşan videosunda The Last of Us Part 2'yi sahne sahne incelemeye başladı. Sahneler geldikçe yorum yapan Caradonna, oyun içinde kendi yüzünü gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı. Dina ile Ellie'nin tanıştığı sahnede ne yapacağını şaşıran Caradonna, şaşkınlığını gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu. Onun bu duygusal tepkisi, izleyicileri tarafından da çok duygusal karşılandı. Dina'nın ağladığı anları aşağıdan izleyebilirsiniz.

DAHA ÖNCE DE BENZER TEPKİLER GÖRÜLMÜŞTÜ

Dina karakteri Caradonna'nın yüzünü kullansa da aslında karaktere ünlü dizi Westworld'de Elsie karakterini oynayan Shannon Woodward tarafından canlandırıldı. Aslında oyuncuların bu gibi tepkileri oldukça normal. Daha önce Final Fantasy VII Remake'de yer alan Briana White ve Ghost of Tsushima'da Jin Sakai'yi canlandıran Daisuke Tsuji de Cascina Caradonna'ya benzer tepkiler vermişti.

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