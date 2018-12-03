The LEGO Movie 2 Videogame geliyor!

Bilindiği üzere The LEGO Movie 2 önümüzdeki yıl 8 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak. İlk filmden sonra geçen olayları konu edinecek olan film için bir de oyun geleceği açıklandı. Aslında bu bizler için büyük bir sürpriz oldu diyemeyiz. Çünkü LEGO hemen hemen her filmi için bir de oyun yayınlıyor.

TT Games ve Warner Bros. Interactive Entertainment işbirliğiyle geliştirilecek olan The LEGO Movie 2 Videogame, film ile paralel bir hikayeye sahip olacak. Zaten geçmişteki LEGO oyunlarına baktığımızda da özgün bir senaryo yerine, filmdeki olayların işlendiğini görebiliriz.

Warner Bros. The LEGO Movie 2 Videogame’i multiplatform olarak yayınlamayı planlıyor. Yani başka bir ifadeyle oyunun PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için eş zamanlı olarak yayınlayacağını söyleyebiliriz.

Çıkış tarihi olarak 26 Şubat işaret edilmiş durumda. Yani filmin gösterime girmesiyle, oyunun satışa sunulması arasında yaklaşık olarak 18 günlük bir süreç mevcut. Muhtemelen senaryolar paralel olduğu için böyle bir tarih tercih edildi.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. The LEGO Movie 2 Videogame’de aynı filmde olduğu gibi dünyayı istila etmeye çalışan uzaylılara karşı çetin bir mücadeleye girişeceğiz.

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