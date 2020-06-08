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The Outer Worlds artık Nintendo Switch’te

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 15:44 | Son Güncelleme

RPG The Outer Worlds’ün Nintendo Switch için çıktığını duyurdu. The Outer Worlds, Fallout’un orijinal yaratıcıları olan oyun yönetmenleri Tim Cain ve Leonard Boyarsky ile Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II, South Park: The Stick of Truth ve Pillars of Eternity oyunlarının geliştirici firması Obsidian Entertainment’ın ünlü ekibi tarafından geliştirildi.

The Outer Worlds artık Nintendo Switch’te

Galaksinin ücra köşesinde, acımasız şirketler tarafından yönetilen bir kolonide çılgın bir bilim adamı tarafından uyandırıldığınızda, koloniyi kurtarabilecek ya da yok edebilecek tek kişi olabileceğinizi keşfediyorsunuz. Bir dizi unutulmaz karakterle karşılaştığınızda verdiğiniz kararlar Halcyon Kolonisi’nin kaderini belirleyecek. Yıldızlara arası bir kahraman olacak mısınız? Acımasız bir kötü adam mı? Ya da Moon Man miğferi takan bir yıldızlararası felaket mi? Seçim senin elinde.

The Outer Worlds, Nintendo Switch’te hem fiziksel hem de dijital olarak 59.99 dolara satılıyor. Outer Worlds, Epic Games Store ve Microsoft Store aracılığıyla Xbox One X ve Windows PC de dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesinde ve PlayStation 4, PlayStation 4 Pro’da da mevcuttur.

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