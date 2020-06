The Outer Worlds artık Nintendo Switch’te

Galaksinin ücra köşesinde, acımasız şirketler tarafından yönetilen bir kolonide çılgın bir bilim adamı tarafından uyandırıldığınızda, koloniyi kurtarabilecek ya da yok edebilecek tek kişi olabileceğinizi keşfediyorsunuz. Bir dizi unutulmaz karakterle karşılaştığınızda verdiğiniz kararlar Halcyon Kolonisi’nin kaderini belirleyecek. Yıldızlara arası bir kahraman olacak mısınız? Acımasız bir kötü adam mı? Ya da Moon Man miğferi takan bir yıldızlararası felaket mi? Seçim senin elinde.

The Outer Worlds, Nintendo Switch’te hem fiziksel hem de dijital olarak 59.99 dolara satılıyor. Outer Worlds, Epic Games Store ve Microsoft Store aracılığıyla Xbox One X ve Windows PC de dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesinde ve PlayStation 4, PlayStation 4 Pro’da da mevcuttur.

