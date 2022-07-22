The Quarry sistem gereksinimleri nelerdir? The Quarry için kaç GB hafıza gerekli, hangi platformlarda var?

Çoğu insan bir oyunu bilgisayarına indirmeden önce sistem gereksinimlerini kontrol ediyor, böylelikle sisteminin o oyunu kaldırıp kaldırmayacağını oyunu indirmeden önce öğrenebiliyor. O yüzden bu bilgiler gerçekten işe yarayabiliyor. The Quarry oyunu içinde sistem gereksinimleri ve detaylar araştırılmaya devam ediyor. The Quarry'nin sistem gereksinimleri ve detayları haberimizde...
İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)
İşlemci: AMD FX 8350, Intel Core i5-3570
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780, AMD Radeon RX 470
VRAM: 2 GB
Depolama: 50 GB (The Quarry boyutu)
İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)
İşlemci: AMD Ryzen 7 3800XT, Intel Core i9-10900K ve üzeri
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5700 ve üzeri
VRAM: 4 GB
Depolama: 50 GB
The Quarry korku oyunu için bilgisayarınızda 50 GB alan gerekiyor.
The Quarry 10 Haziran 2022'de piyasaya sürülen bir korku video oyunu. Oyun, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows platformlarında bulunuyor.
Yaz kampının son gecesinde güneş batarken dokuz genç gözetmen öngörülemez korkularla dolu bir geceye adım atıyor. Peşlerindeki kana bulanmış yöre insanından ve yaratıklardan
daha da kötüsü hayatta kalabilmeleri için alman gereken hayal bile edemeyeceğin kararlar bekliyor.
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