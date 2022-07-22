The Quarry sistem gereksinimleri nelerdir? The Quarry için kaç GB hafıza gerekli, hangi platformlarda var?

Çoğu insan bir oyunu bilgisayarına indirmeden önce sistem gereksinimlerini kontrol ediyor, böylelikle sisteminin o oyunu kaldırıp kaldırmayacağını oyunu indirmeden önce öğrenebiliyor. O yüzden bu bilgiler gerçekten işe yarayabiliyor. The Quarry oyunu içinde sistem gereksinimleri ve detaylar araştırılmaya devam ediyor. The Quarry'nin sistem gereksinimleri ve detayları haberimizde...

THE QUARRY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: AMD FX 8350, Intel Core i5-3570

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780, AMD Radeon RX 470

VRAM: 2 GB

Depolama: 50 GB (The Quarry boyutu)

THE QUARRY ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: AMD Ryzen 7 3800XT, Intel Core i9-10900K ve üzeri

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5700 ve üzeri

VRAM: 4 GB

Depolama: 50 GB

THE QUARRY KAÇ GB?

The Quarry korku oyunu için bilgisayarınızda 50 GB alan gerekiyor.

THE QUARRY NEDİR, HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

The Quarry 10 Haziran 2022'de piyasaya sürülen bir korku video oyunu. Oyun, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows platformlarında bulunuyor.

Yaz kampının son gecesinde güneş batarken dokuz genç gözetmen öngörülemez korkularla dolu bir geceye adım atıyor. Peşlerindeki kana bulanmış yöre insanından ve yaratıklardan

daha da kötüsü hayatta kalabilmeleri için alman gereken hayal bile edemeyeceğin kararlar bekliyor.

