The Serpent: 'Hippi katili' Charles Sobhraj'ın hayatı, BBC-Netflix ortak yapımı diziyle yeniden gündemde

1970'li yıllarda, Güney Doğu Asya seyahatindeki Batılı hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj'ın hayatı, çekilen bir dizi ile yeniden gündemde.

BBC ve Netflix ortak yapımı olan Serpent isimli sekiz bölümlük dizi, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj'ın hayatına ve işlediği iddia edilen suçlara ışık tutuyor.

Sobhraj'ın ismi, Vitali Hakim isimli bir Türk vatandaşının öldürülmesi ile de anılıyordu.

Cinayetlerin en az 10 tanesinin Tayland, Nepal ve Hindistan'da işlendiğine inanılıyor.

Charles Sobhraj'ın neden hippileri hedef olarak seçtiği veya onlardan neden nefret ettiği sorusuna net bir yanıt vermiş değil. Çünkü kurbanlarının birçoğu sınırlı miktarda parayla dünyayı gezen genç turistlerdi.

Richard Neville ve Julie Clarke tarafından 1979 yılında yayınlanan kitapta, işlediği cinayetlerle övünen açıklamalar yaptı. Ancak mahkemeye çıkması halinde bu itirafları yalanlayacağını söyledi.

Ona atfedilen ifadelerden biri; "Bu cinayetleri kendime açıklayabiliyorum. Hiçbir zaman iyi insanları öldürmedim" oldu.