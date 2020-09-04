The Simpsons’tan gerçekleşmesi muhtemel 11 kehanet

Popüler çizgi dizinin yaratıcısı Matt Groening, piyasaya sürülmeden 20 yıl önce Apple Watch’u ve 2013’teki at eti skandalını tahmin etmişti. 1989’da ilk bölümüyle ekranlarda yer aldığında beri milyonlarca insanın severek izlediği çizgi dizi, yaşadığımız dünyada olan bitenin adeta bir portresini çıkarıyor. Örnek vermek gerekirse, yazar ekibi dünyayı şu an etkisi altına alan koronavirüs pandemisini 27 yıl önce tahmin etmişti. Dördüncü sezonun Marge in Chains adlı 21. bölümünde Springfield kasabası Osaka Gribi adlı bir enfeksiyon hastalığına karşı mücadele veriyordu. Ancak anlaşılan Matt ve ekibinin bizleri şaşkınlığa sürükleyecek başka tahminleri de var. The Simpsons’da geleceğe yönelik yapılan tahminlere bir göz atalım; DİJİTAL BIG BEN Londra’nın ünlü simgesi dijital oluyor.

Turistlerin ilgisini çeken ünlü Big Ben, şuan ki geleneksel analog halindense dijital bir ekrana sahip görüntüsüyle sayısız kez yer aldı. Big Ben’in dijitale geçiş fikri o kadar da tuhav görünmüyor. BEBEK ÇEVİRMENİ Gelecekte bebeklerin çıkardığı sesleri çevirecek bir cihaz icat edilebilir mi?



Dizinin üçüncü sezounda Homer’ın erkek kardeşi Herb, bir bebek çevirmeni tasarlıyordu. Brother Can You Spare Two Dimes adlı bu bölümde yetişkinlerin bebekleri anlamasına yardımcı olacak bir cihaz yaratma hayali konu ediliyor.

2015’te Çin benzer bir fikri hayata geçiren “Infant Cries’ adlı bir telefon aplikasyonu çıkarmıştı. Bu aplikasyon bebekten çıkan sese göre bebeğin aç, yorgun veya temizlenmesi gerektiğini haber veriyordu. IVANKA TRUMP BABASININ İZİNDE Ivanka Trump 2028’de ABD başkanı olabilir.

The Simpsons, 2001’de Trump’ın başkanlığını tahmin etmişti. Çizgi diziye bakılacak olursa kızı Ivanka Trump, babasının izinden gidecek gibi görünüyor. 2016’da yayınlanan bir bölümde, 2028’de yapılan bir başkanlık seçiminde üzerinde Ivanka Trump’ın isminin yer aldığı bir rozet görünüyor. UZAYDA KARINCA KOLONİSİ Homer, uzayda bir karınca kolonisini yönetiyor.

Nükleer güvenlik görevlisi olan Homer, uzayda paketten düşen cipsleri kurtarmaya çalışırken kafasındaki karınca kolonisini parçalamayı başarıyor. 2019’da NASA, sivillerin Ay’a veya Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidebileceğini duyurmuştu. Bu da, günün birinde birinin Homer ile aynı şeyleri yaşayabileceği anlamına geliyor.

GÜNEŞİ KAPATAN MİLYONER Mr. Burns gibi zengin bir adam, maddi çıkarları için güneşi engellemeye çalışabilir.

Who Shot Mr. Burns isimli bölümde nükleer güç planları yapan Mr. Burns, Springfield’daki insanların daha fazla elektrik kullanması için güneşi kapatıyor.

Mr. Burns, yarattığı düzenekle kasabayı tamamen karartarak insanların elektrikten başka şansı olmamasını sağlamıştı. Kim bilir, belki zengin bir adam bir gün aynı şeyi yapmaya kalkışabilir. İNSANA DÖNÜŞEN ROBOTLAR Altıncı sezonun dördüncü bölümünde Bart, Lisa, Homer ve Marge Itchy ve Stratchy’nin yaşadığı toprakları ziyaret ediyor. Issız bir adada bulunan yüksek teknolojiyle donatılmış bu adada, ziyaretçileri eğlendirmesi için çok sayıda robot bulunuyor. Ancak robotların arızalanıp konukları öldürmeye çalışmasıyla işler değişiyor. Teknolojinin gelişmesi ve robotların günlük hayatın bir parçası olmaya başlamasıyla 1994’ye yayınlanan bu bölümün gerçekleşme ihtimali yüksek. CADILAR BAYRAMI ÖZEL BÖLÜMÜ The Treehouse Of Horror adıyla bilinen ve Cadılar Bayramı için özel hazırlanmış bu bölüm ailenin başından geçen üç ayrı ürkütücü olayı konu ediniyor. Bu olaylardan birinde gezegeni işgal eden uzaylılar konusu işleniyor.