The Simpsons’tan gerçekleşmesi muhtemel 11 kehanet

Dizinin üçüncü sezounda Homer’ın erkek kardeşi Herb, bir bebek çevirmeni tasarlıyordu. Brother Can You Spare Two Dimes adlı bu bölümde yetişkinlerin bebekleri anlamasına yardımcı olacak bir cihaz yaratma hayali konu ediliyor. 2015’te Çin benzer bir fikri hayata geçiren “Infant Cries’ adlı bir telefon aplikasyonu çıkarmıştı. Bu aplikasyon bebekten çıkan sese göre bebeğin aç, yorgun veya temizlenmesi gerektiğini haber veriyordu.

The Treehouse Of Horror adıyla bilinen ve Cadılar Bayramı için özel hazırlanmış bu bölüm ailenin başından geçen üç ayrı ürkütücü olayı konu ediniyor. Bu olaylardan birinde gezegeni işgal eden uzaylılar konusu işleniyor.

MEDYADAKİ SUBLİMİNAL MESAJLAR

Subliminal mesajlar 2020’nin konularından.



On ikinci sezonun on dördüncü bölümünde Bart, Nelson, Milhouse ve Ralph bir müzik grubu kurarak New Kids on The Bleech adıyla ünleniyor. Grup, insanların donanmaya katılması için sübliminal mesajlarla dolu şarkılar kaydediyor. Bu artık izlediğimiz reklamlarda, filmlerde veya dinlediğimiz şarkılarda her zaman duyup gördüğümüz bir şey.

KUBBE

Birçok kentin etrafında bugün görünmeyen bir kubbe var.



İnsanları ve şehri hava kirliliğinden korumak için Springfield’ın etrafını çevreleyen kubbe, Tıpkı bu yıl İngiltere’de yaşananlara benziyor. Birleşik Krallık başbakanı Boris Johnson, Covid-19 önlemleri kapsamında Manchester, West Yorkshire, Leicester gibi şehirlerin etrafına adeta görünmez bir kubbe inşa etti.