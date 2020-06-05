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The Witcher oyunu ilginç bir linç başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın zaman zaman linç girişimlerine ve protestolara şahitlik yaptığına tanık olmuştuk. Ancak geçtiğimiz günlerde puta tapma modunun eklendiği PUBG Mobile için #pubgoynamaoynattırma hashtagi ile sosyal medyada protestolar başlamıştı.

The Witcher oyunu ilginç bir linç başladı

Twitter’da #WitcherOynamaOynattırma hashtagi altında doluşan protestocular aslında PUBG Mobile’ın hashtagini trollemek için böyle bir şey yapmış. Son 10 yılın en iyi oyunlarından olan CD Projekt Red’in The Witcher’ı eleştirenler de olmadı değil. Hashtag’in trol amaçlı açıldığını bilmeyenler oyunun çok cinsellik içerdiğinden çocuklarının etkilendiğinden şikayet etmeye başladı.

+18 OLARAK DERECELENDİRİLMİŞTİ

Oyunun PEGI değerlendirmesi +18 yaş sınırlamasını içeriyor. Eğer çocuğunuz bu oyunu oynuyorsa sorun ebeveyn olarak sizdedir. +18 oyunu çocuğunuza oynatmayarak çocuğunuzun psikolojisini koruyabilirsiniz. Bu tip uyarıları bilmeden cahil cühela iş yapan ailelerin hukuksal olarak da firmaya dava açma gibi bir hakkı yok. Çünkü PEGI zaten oyunu 18 yaş ve üzeri olarak derecelendirmişti.

Yakın zamanda PlayStation 4‘e çıkacak olan The Last of Us Part II‘nin de PEGI değerlendirmesinin +18 olduğunu belirtelim. Hatta The Last of Us Part II şiddet öğelerini o kadar önemsememiş ki düşmanları öldürdüğünüzde can çekişerek ölmelerini bile izliyorsunuz.

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