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Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes teslim oldu! 11 yıllık hapis cezasını çekecek

31.05.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan testi ve sağlık sektöründe devrim vaat eden Theranos şirketinin kurucusu Elizabeth Holmes, 11 yıllık hapis cezasını çekeceği hapishaneye teslim oldu. 39 yaşındaki Holmes, başarısız kan testi girişimiyle bağlantılı dört dolandırıcılık suçundan geçen yılın başlarında suçlu bulunmuştu. Mayıs ayı ortasında bir mahkeme, ilk mahkumiyet kararına itirazı değerlendirilirken kefaletle serbest kalma talebini reddetmişti. Holmes, 11 yıllık cezasını Teksas'ta asgari güvenlikli bir hapishanede çekecek.

Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes teslim oldu! 11 yıllık hapis cezasını çekecek

BBC'nin haberine göre Elizabeth Holmes, salı günü, genellikle 500 ila 700 mahkumu ağırlayan Teksas Bryan’daki federal tesise teslim oldu.

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Kendisinin tesislere varışı, mahremiyet endişeleri nedeniyle daha fazla ayrıntı vermek istemeyen Federal Hapishane Bürosu tarafından doğrulandı.

HAPİSHANEDE DİĞER MAHKUMLARLA BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEK

Bir zamanlar Amerika'nın en genç ve kendi servetini kendisi yaratmış en zengin kadın milyarderi olarak anılan Holmes'ün hapishanede diğer mahkumlarla birlikte saatte 12 sent ila 1.15 dolar arasında çalışabileceği belirtildi. Bunun büyük bir kısmının mahkemenin zorunlu kıldığı tazminat ödemelerine gideceği aktarıldı.

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Bu ayın başlarında, bir ABD yargıcı, Holmes ve eski sevgilisi ve iş ortağı olan eski Theranos patronu Ramesh "Sunny" Balwani'nin, kurbanlara 452 milyon dolar ödemesini emretmişti.

BALWANİ 13 YILLIK HAPİS CEZASI ÇEKİYOR

Balwani, şema içindeki rolü nedeniyle Kaliforniya'da 13 yıllık hapis cezasını çekiyor.

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İkili, medya patronu Rupert Murdoch ve eski ABD Hazine Bakanı George Shultz gibi dünyanın en zengin ve en önde gelen yatırımcılarını Theranos'u desteklemek için kandırmakla suçlanıyor.

Bir zamanlar 9 milyar dolar değer biçilen Theranos firmasının vaadi, sadece birkaç damla kan kullanarak bir dizi sağlık durumunu tespit edebilecekleri yönündeydi.

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Wall Street Journal gazetesinin 2015'teki haberinde kan testi teknolojisinin çalışmadığını yayımlamasının ardından, iddiaları boşa çıkmaya başlamıştı. 2018'de de resmen kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Teksas abd

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