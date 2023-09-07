HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Thodex Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında? Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kaç yıl ceza aldı? Resmen ceza yağdı!

Thodex Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında? Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kaç yıl ceza aldı? Resmen ceza yağdı!

07.09.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili aramalar, Özer'in yargılaması sonrasında hız kazandı. Thodex dolandırıcılığı olarak bilinen davada Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e verilen ceza belli oldu. Rekor ceza verilen ismin hayatı, kim olduğu ve kaç yıl ceza aldığı araştırılıyor. Peki, Thodex Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında? Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kaç yıl ceza aldı? Resmen ceza yağdı!

Thodex Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında? Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kaç yıl ceza aldı? Resmen ceza yağdı!

Thodex kripto şirketi kurucusu Faruk Fatih Özer, kırmızı bülten ile aranıyordu. 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kim olduğu merak edildi. Kripto para borsası davasında Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. İşte Faruk Fatih Özer'in hayatı ve kaç yıl ceza aldığı ile ilgili detaylar...

THODEX FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer (d. 1994, Kocaeli), nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçmıştır. 30 Ağustos 2022'de yakalanmıştır

ezgif.com-webp-to-jpg (14)

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile kaçtığı anlaşılmıştır. 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalandı. Arnavutluk'taki mahkeme sürecinde Türkiye'ye iadesi onaylanan Özer, 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirildi. 23 Nisan 2023 te ise Özer çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hakimliğince tutuklu yargılanarak ceza evine gönderildi.

THODEX CEO'SU FARUK FATİH ÖZER KAÇ YIL CEZA ALDI?

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

f85391e8-thodex-in-kurucusu-faruk-fatih-ozer-in-turkiye-ye-15777823_9542_amp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezasıThodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası
Dehşet evi! 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü, ardından ise...Dehşet evi! 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü, ardından ise...
Ankara'da hedeflerini böyle takip ediyorlardı! GPS'li çete operasyonuAnkara'da hedeflerini böyle takip ediyorlardı! GPS'li çete operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Thodex Faruk Fatih Özer faruk fatih özer kimdir thodex dolandırıcılığı thodex kurucusu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.