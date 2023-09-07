Thodex Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında? Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kaç yıl ceza aldı? Resmen ceza yağdı!

Thodex kripto şirketi kurucusu Faruk Fatih Özer, kırmızı bülten ile aranıyordu. 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kim olduğu merak edildi. Kripto para borsası davasında Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. İşte Faruk Fatih Özer'in hayatı ve kaç yıl ceza aldığı ile ilgili detaylar...

THODEX FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer (d. 1994, Kocaeli), nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçmıştır. 30 Ağustos 2022'de yakalanmıştır

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile kaçtığı anlaşılmıştır. 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalandı. Arnavutluk'taki mahkeme sürecinde Türkiye'ye iadesi onaylanan Özer, 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirildi. 23 Nisan 2023 te ise Özer çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hakimliğince tutuklu yargılanarak ceza evine gönderildi.

THODEX CEO'SU FARUK FATİH ÖZER KAÇ YIL CEZA ALDI?

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.





