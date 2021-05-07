Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor

Thodex adlı kripto para borsasının firari patronu Faruk Fatih Özer, son dönemde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle 18 Nisan'da kız kardeşi Serap Özer'den şirketin tüm belgelerini istediği ve iki gün sonra Arnavutluk'a kaçtı. Soruşturmada tutuklu bulunan Serap Özer ifadesinde abisi Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini anlattı. Özer, bu belgeler ve 400 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği milyonlarca dolar kripto parayla yurtdışına çıktı. Soruşturmada ifadesi alınan şüphelilere göre, Özer'in kaçacağından firari olan 5 şirket yöneticisinin haberi vardı.

TAKİP VE İZLEMEDEN RÜŞVET İLE KURTULDU

Özer'in yabancı ortak bulmak niyetiyle yurtdışına gittiğini söylemesine rağmen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası kaçmaya karar verdiği değerlendiriliyor. Faruk Fatih Özer'in hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararıyla Arnavutluk polisinin Türkiye'den giden 4 emniyet ekibiyle işbirliği içinde yürüttüğü takip ve izlemeden rüşvet vererek şu ana kadar kurtulabildiği belirtildi. Özer'i, Arnavutluk'ta etkili eski yerel yöneticiler ve mafyanın rüşvet karşılığı sakladığı kaydedildi. Özer'in Arnavutluk'tan çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen bu ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü değerlendiriliyor.