Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili flaş iddia! 48 saat içinde...

Kripto para borsasını sarsan vurguna ilişkin soruşturma kapsamında, Arnavutluk'a kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldığı iddia edildi.

TRT Haber'in haberine göre, Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandıran, 108 milyon dolarla kayıplara karışan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer halen firarda. Arnavutluk'taki operasyona destek için giden Türk polisi geri döndü. Gözler şimdi, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.

Operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor. Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor. Üst düzey emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İADESİ 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.

