HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili flaş iddia! 48 saat içinde...

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili flaş iddia! 48 saat içinde...

15.05.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldığı öne sürüldü. Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülürken, Faruk Fatih Özer'in yakalandıktan sonra 48 saat içinde Türkiye'ye iadesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili flaş iddia! 48 saat içinde...

Kripto para borsasını sarsan vurguna ilişkin soruşturma kapsamında, Arnavutluk'a kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldığı iddia edildi.

TRT Haber'in haberine göre, Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandıran, 108 milyon dolarla kayıplara karışan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer halen firarda. Arnavutluk'taki operasyona destek için giden Türk polisi geri döndü. Gözler şimdi, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.

Operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor. Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor. Üst düzey emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İADESİ 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
Bayram sabahı dehşet! Maganda kurşunu gardıroba saplandıBayram sabahı dehşet! Maganda kurşunu gardıroba saplandı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.