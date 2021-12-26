HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY’den flaş George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

THY’den flaş George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

26.12.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı George Clooney, 35 milyon dolarlık bir reklam filmi teklifini reddettiğini açıklamıştı. Clooney'nin reddettiği reklam filmi anlaşmasının THY ile olduğu iddia edilmişti. THY'den iddialara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Clooney'e reklam filmi teklifi yapılmadığı belirtildi.

THY’den flaş George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

Hollywood yıldızı George Clooney, aralık ayının başlarında İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 'ülkenin rejimi ve insan haklarına bakışı yüzünden' 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddettiğini açıklamıştı. Günler sonra Clooney'in reddettiği reklam filminin THY olduğu iddia edildi. İddialar üzerine bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı" dedi.

“TEKLİFİMİZ OLMADI”

İddialar üzerine bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “George Clooney severim, çok iyi bir oyuncudur, çok iyi filmleri vardır. Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde George Clooney reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı da. Konuşulan astronomik ücretler zaten dünyadaki bu tür yapılan anlaşmalara aykırı. Biz Türk Hava Yolları olarak dünyada birçok önemli reklam yıldızı veya önemli yüzle anlaşmaları olan, uluslararası reklamlar konusunda ödüller almış bir şirketiz. Bizim gibi şirketler sektör rayiçleri üzerinde bir anlaşma yapmayız. George Clooney ismiyle resmi olarak hiç ilgilenmedik hiçbir böyle teklifimiz olmadı" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik hazırlıkları başladı! Evlilik hazırlıkları başladı!
PARTNER Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı Meşhur Zürafa Sokak,artık kültür sokağı
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'mektup' yanıtıErdoğan'dan İmamoğlu'na 'mektup' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
George Clooney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Zincir marketlere ‘sebepsiz zam’ cezası! Yüzde 30 yapmışlar…

Zincir marketlere ‘sebepsiz zam’ cezası! Yüzde 30 yapmışlar…

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.