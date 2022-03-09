HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY'den kar önlemi! Bazı seferler iptal edildi

THY'den kar önlemi! Bazı seferler iptal edildi

09.03.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'den kar önlemi! Bazı seferler iptal edildi

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında sefer iptali geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Bu kapsamda THY, beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler” denildi.

DASE

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Güvenlik görevlisini işten attırdı' iddialarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan yanıt'Güvenlik görevlisini işten attırdı' iddialarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan yanıt
Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde...Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde...
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.