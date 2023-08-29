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THY'den pilotlara kokpitte ibadet izni! Yönerge hazırlandı, uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla...

29.08.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) onayladığı Türk Hava Yolları 'uçuş operasyon' yönergesi ile kokpitte görev yapan pilotların ibadet etmesine onay çıktı. Bu yönerge ile uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte dini inançlarını yerine getirebilecek.

THY'den pilotlara kokpitte ibadet izni! Yönerge hazırlandı, uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla...

THY pilotlarının kokpitte ibadet etmesine izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM'nin onayıyla yürürlüğe girdi.

PİOTLARA İZİN VERİLDİ

Havayolu işletmesinin uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

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(DHA)

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