THY Dünya Golf Kupası’nın Etiyopya ayağı tamamlandı

ADDİS ABABA (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Dünya Golf Kupası'nın Etiyopya elemeleri sona erdi.

Başkent Addis Ababa’da düzenlenen dünyanın en geniş kapsamlı amatör golf turnuvasında elemeleri ilk sırada tamamlayan Etiyopyalı Alemayu Kidane, Türkiye'deki büyük finalde Addis Ababa’yı temsil etmeye hak kazandı.

Turnuvada dereceye girenler için düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş de katıldı.

Birinciye ödülünü takdim eden THY Addis Ababa Genel Müdürü Hüseyin Yüksek, ülkenin bir kez daha heyecan verici bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, birinci olan Kidane’ye Türkiye'deki finalde başarılar diledi.

Turnuvada ikinciliği Abebaw Belachew, üçüncülüğü ise Samuel Messesha aldı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen THY Dünya Golf Kupası’nın elemeleri, 72 ülkede 100’den fazla bölgede yapılıyor.

Elemeleri geçen isimler, Antalya'da yapılacak büyük finalde dünyanın önde gelen golf oyuncularıyla bir araya gelme fırsatı bulacak.

