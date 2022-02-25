HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY duyurdu! O uçuşlar iptal edildi

THY duyurdu! O uçuşlar iptal edildi

25.02.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), tarafından yapılan açıklamada bugün ve yarın yapacağı Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiğini duyuruldu.

THY duyurdu! O uçuşlar iptal edildi

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

UÇUŞU OLAN YOLCULAR DİKKAT!

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği bildirildi.

Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 08503330849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi. (DHA/AA)

Uçuşları iptal olan Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı! 'Kiev'e gideceğiz'Uçuşları iptal olan Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı! 'Kiev'e gideceğiz'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Uçuruma devrildi: 4 ölüFeci kaza! Uçuruma devrildi: 4 ölü
Putin'den dünyaya ekonomi mesajıPutin'den dünyaya ekonomi mesajı
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamaRusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Belarus Moldova Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

İlginizi Çekebilir

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi!

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi!

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.