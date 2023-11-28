THY, İstanbul Havalimanı'ndaki 56 seferini iptal etti! Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Havayolu trafiğine kuvvetli fırtına engeli geldi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, bugün yapılması planlanan 56 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Üstün paylaşımında, "28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.