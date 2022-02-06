THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? 2022 THY kabin memuru başvurusu şartları!

Türk Hava Yolları tarafından bin kadın kabin memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada alımlar ile ilgili detaylar duyuruldu. Buna göre başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte THY kabin memuru başvuru şartları ve detaylar...

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

THY tarafından yayınlanan kabin memuru ilanında şöyle denildi:

"Ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörü gereklilikleri doğrultusunda;

Güler yüzlü,

İletişim becerisi yüksek,

Ekip çalışmasına yatkın,

Dinamik

kadın çalışma arkadaşları arıyoruz."

Bu gelişmenin sonrası başvuru yöntemleri ve detayları da merak ediliyor.

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şartları taşımakta olan adayların, ilana internet ortamında, THY AO resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmekte. Ayrıca şartları taşımayan kişilerin ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecek.

2022 THY KABİN MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELER?

Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olan kişiler başvuru yapabilir.)

01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ya da Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Fiziki koşullar ise:



160-180 cm. arasında bir boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO’nun belirleyeceği kurum veya kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

THY AO Kabin Memuru üniforması üzerine giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vs. unsurlar bulunmamak.



